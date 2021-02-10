Вакциной «Спутник V» привились более 2 миллионов россиян

Всего произведено и введено в гражданский оборот почти 7 миллионов доз вакцины «Спутник V». Фото: Галина Соловьева

Около 2,2 млн человек в России получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Обе дозы получили более 1,7 млн россиян.

Об этом сегодня в ходе круглого стола в Мосгордуме сообщил заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов. На всех россиян, получивших вакцину, приходится около 300 случаев заражения.

Добавим, что, по словам Дениса Логунова, всего произведено и введено в гражданский оборот почти 7 миллионов доз вакцины «Спутник V». До конца месяца будет введено ещё около миллиона доз. В следующем месяце планируемая мощность достигнет около 10 миллион доз вакцин, сообщает РИА новости.

Ранее сообщалось, что вСвердловской области по состоянию на 9 февраля прививку от коронавируса ждут 100 тысяч человек. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, ежедневно на территории региона вакцинируется 5-6 тысяч человек. Ожидается, что в ближайшие дни область получит ещё 33 тысячи доз вакцин, на следующей неделе – порядка 50-60 тысяч доз.

Участие в массовой вакцинации принимают сотрудники «Областной газеты». Мы уже рассказывали о том, как один из журналистов готовится поставить укол. Ещё раньше писали о самочувствии наших коллег в первые дни после прививки.

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