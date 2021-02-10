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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 февраля 2021, 17:01

Для нижнетагильской горбольницы №4 закупили новое оборудование

врач, операция

Малоинвазивные операции на коленном суставе в год делают более 500 жителям Горнозаводского управленческого округа. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Для травматологического отделения городской больницы №4 Нижнего Тагила приобрели медицинское оборудование. Там заработала новая артроскопическая стойка.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, техника была закуплена в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Её стоимость составила более 14 млн рублей.

Артроскопическая стойка позволяет проводить малоинвазивные операции на суставах. При таких хирургических вмешательствах сокращается срок госпитализации и восстановления пациента. Кроме того, с новым оборудованием специалистам удастся повысить качество диагностики.

По словам заведующего операционным блоком больницы Владимира Гурьева, в год малоинвазивные операции на коленном суставе в медицинской организации делают более 500 жителям Горнозаводского управленческого округа. Ожидается, что в дальнейшем новая техника позволит проводить операции также на плечевом и голеностопном суставах.

Напомним, в начале февраля в Качканарской центральной городской больнице обновили реанимационное оборудование. Для медицинского учреждения приобрели, в частности, два аппарата ИВЛ.

Областная газета Свердловской области

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