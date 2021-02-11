Статистика COVID-2019: более 1000 заболевших в девяти свердловских муниципалитетах

С начала пандемии в Свердловской области коронавирус подхватили 73 664 человек. 1 000 и более случаев COVID-19 выявлено в девяти муниципалитетах.
Больше всего с начала пандемии диагнозов COVID-19 было поставлено жителям Екатеринбурга – 38 427. По данным на 10 февраля, за сутки там зарегистрировано 166 случаев.
Помимо уральской столицы в топ-9 антирейтинга вошли:
- Нижний Тагил – 4 425;
- Первоуральск – 2 520;
- Ревда – 2 145;
- Каменск-Уральский и Каменский район – 1 970;
- Берёзовский – 1 560;
- Верхняя Пышма – 1 556;
- Серов – 1 056;
- Красноуфимск и Красноуфимский район – 1 000.
Добавим, накануне оперштаб сообщал о 287 новых случаях коронавируса. Также известно, что из 73 664 заболевших выздоровели уже 66 440. На лечении остаются более 5 тысяч пациентов, в том числе 311 – в тяжёлом состоянии.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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