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11 февраля 2021, 10:13

Статистика COVID-2019: более 1000 заболевших в девяти свердловских муниципалитетах

жители Екатеринбурга

Больше всего с начала пандемии диагнозов COVID-19 было поставлено жителям Екатеринбурга – 38 427. Фото: Галина Соловьёва.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирус подхватили 73 664 человек. 1 000 и более случаев COVID-19 выявлено в девяти муниципалитетах.

Больше всего с начала пандемии диагнозов COVID-19 было поставлено жителям Екатеринбурга – 38 427. По данным на 10 февраля, за сутки там зарегистрировано 166 случаев.

Помимо уральской столицы в топ-9 антирейтинга вошли:

  • Нижний Тагил – 4 425;
  • Первоуральск – 2 520;
  • Ревда – 2 145;
  • Каменск-Уральский и Каменский район – 1 970;
  • Берёзовский – 1 560;
  • Верхняя Пышма – 1 556;
  • Серов – 1 056;
  • Красноуфимск и Красноуфимский район – 1 000.

Добавим, накануне оперштаб сообщал о 287 новых случаях коронавируса. Также известно, что из 73 664 заболевших выздоровели уже 66 440. На лечении остаются более 5 тысяч пациентов, в том числе 311 – в тяжёлом состоянии.

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Областная газета Свердловской области

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