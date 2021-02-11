За сутки в Свердловской области выявили 284 случая коронавируса

В Екатеринбурге инфекцию подхватили ещё 97 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 284 заболевших коронавирусом выявлено в Свердловской области. Это на три случая меньше, чем в предыдущие сутки.

По данным регионального оперштаба, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 73 948. Из них выписались 66 734, за последние сутки – 294 человек. На лечении остаются более 5 тысяч пациентов, в том числе 325 – в тяжёлом состоянии.

За сутки диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+97), Берёзовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Североуральска, Сысерти и других муниципалитетов.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 183.

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