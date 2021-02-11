Вспышка инфекции в школе № 69 Екатеринбурга могла начаться из-за работников пищеблока

Школа переведена на дистант до 14 февраля. Фото: Алексей Кунилов.

В екатеринбургской школе №69 (ул. Сакко и Ванцети, 36) продолжается эпидемиологическое расследование. Ранее там были выявлены случаи заболевания учащихся младших классов острой кишечной инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, на сегодняшний день к врачам обратились восемь учеников.

Отмечается, что по итогам проведённого лабораторного обследования были "выявлены носители норовируса среди сотрудников пищеблока, которые и могли стать источником инфекции для школьников". В адрес руководства ООО «В Аппетит» выданы постановления об отстранении от работы инфицированных.

Санврачи также установили, что в школе нарушались санитарные требования к проведению генеральных уборок и к приготовлению дезинфицирующих средств. Школа переведена на дистант до 14 февраля. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в Красноуфимске ввели карантин по ОРВИ и гриппу. Школы и организации допобразования перевели на дистант. В детских садах проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Культурные и спортивные учреждения приостановили свою деятельность.

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