В Свердловской области обновлены данные по социальной структуре заболеваемости COVID-19

За последние семь дней отмечен рост заболеваемости среди работающих и неработающих граждан, а также студентов. Фото: оперштаб.

Свердловский Роспотребнадзор обновил данные по социальной структуре заболевших коронавирусом. За последние семь дней на Среднем Урале отмечен незначительный рост инфицированных в трёх группах.

Речь идёт о работающих и неработающих гражданах, а также о студентах. От общего числа заражённых в регионе на них приходится 42,7% (+0,3%), 18,7% (+0,8%) и 1,2% (+0,6%) соответственно.

Снизилось число заболевших среди пенсионеров – 27,6% (-0,3%), школьников – 7% (-0,1%). Также стали реже заражаться организованные и неорганизованные дети до 6 лет – 1,6% (-0,8%) и 1,2% (-0,6%) соответственно.

Ранее была опубликована обновлённая возрастная структура заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 284 случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии вирус подхватили 73 948 свердловчан. Из больниц уже выписались 66 734 человека. Более 5 тысяч граждан остаются в больницах.