От COVID-19 привились уже 80 тысяч свердловчан

Ежедневно от ковида вакцинируются 9 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

Первый компонент вакцины от коронавируса получили почти 80 тысяч жителей Свердловской области. Полностью вакцинировались более 14 тысяч уральцев.

На Среднем Урале растут темпы вакцинации. Ещё в начале недели заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявлял о том, что ежедневно прививки ставят примерно 5 тысяч граждан. Сегодня региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о 9 тысячах ежедневно вакцинируемых.

Накануне стало известно о том, что в целом по России около 2,2 млн человек поставили первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V". Обе дозы получили более 1,7 млн россиян.

Напомним, что записаться на укол свердловчане могут на официальных сайтах больниц, портале госуслуг или по телефону 122.

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