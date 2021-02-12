Коронавирус в Свердловской области: обновлены данные по распространению инфекции

Больше всего заболевших с начала пандемии в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора обновило данные по распространению коронавируса в Свердловской области. По информации на 11 февраля, с начала пандемии COVID-19 обнаружен почти у 74 тысяч жителей региона.

Больше всего заболевших ‒ в Екатеринбурге. Их число за всё время составило 38 524 человек (+97 за сутки). Также в топ-5 антирейтинга вошли: Нижний Тагил ‒ 4 440 заболевших, Первоуральск ‒ 2 524, Ревда ‒ 2 147 и Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 1 979.

Более тысячи инфицированных также зафиксировано в Берёзовском ‒ 1 581, Верхней Пышме ‒ 1 564, Серове ‒ 1 060, Красноуфимске и Красноуфимском районе ‒ 1 004.

Добавим, накануне оперштаб сообщал о 284 новых случаях коронавируса. Также известно, что из 73 948 заболевших выздоровели уже 66 734. На лечении остаются более 5 тысяч пациентов, в том числе 325 – в тяжёлом состоянии.

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