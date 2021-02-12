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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 февраля 2021, 11:49

В Кольцово заработал третий пункт тестирования на COVID-19

пункт тестирования на коронавирус

Появление дополнительного пункта увеличит возможности для тестирования пассажиров, прибывших зарубежными рейсами. Фото: пресс-служба Кольцово.

Ещё один пункт тестирования на коронавирус открылся в екатеринбургском аэропорту. Третья точка расположилась также в терминале "В".

Как рассказали в пресс-службе Кольцово, сдать тест можно в любое время. Пункт медцентра «КволитиМед» работает круглосуточно без выходных. Результаты тестирования направляются на электронную почту клиента в течение 24 часов с момента сдачи. Далее документ необходимо загрузить на сайт gosuslugi.ru.

Помимо нового пункта на территории аэропорта работают ещё две точки «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», где можно провериться на COVID-19. Первая была открыта в сентябре прошлого года, а вторая недавно – 1 февраля.

С 8 февраля из аэропорта Кольцово возобновлено международное авиасообщение. Такие перелёты не осуществлялись с конца марта.

Ранее свердловчанам рассказали о возможности не делать ПЦР-анализ по прибытии из-за границы. Теста смогут избежать граждане, уже поставившие прививку против коронавируса. Однако это произойдёт только тогда, когда количество привитых людей будет достаточно велико и можно будет говорить о полноценном коллективном иммунитете.

«Мы ожидаем, что люди, поставившие прививку от коронавируса и имеющие иммунитет, смогут не сдавать ПЦР-тесты при прибытии в регион из-за рубежа. Пока же порядок обследования действительно остаётся прежним», ‒ сообщал оперштаб.

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