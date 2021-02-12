Суточная заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снижается восьмой день подряд

За всё время пандемии COVID-19 обнаружили у 74 224 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки выявили 276 случаев коронавируса. Это на восемь случаев меньше, чем накануне.

Суточная заболеваемость на Среднем Урале снижается уже восьмой день подряд. По сравнению с 4 февраля количество ежедневно выявляемых заболевших снизилось на 65 человек - с 341.

Инфекцию подхватили ещё 146 екатеринбуржцев. Также заразившиеся есть среди жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского и Талицкого ГО.

За всё время пандемии COVID-19 обнаружили у 74 224 свердловчан, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением вируса.

В настоящее время на лечении остаются 5 тыс. уральцев, 328 из которых находятся в тяжёлом состоянии, а 1 701 - в состоянии средней степени тяжести.

За прошедшие 24 часа 284 человек покинули больницы в связи с выздоровлением. Всего от ковида вылечились уже 67 018 жителей региона.

Сегодня также стало известно о кончине ещё 14 носителей вируса. С начала пандемии болезнь унесла жизни 2 197 человек.

Тем временем в регионе растут темпы вакцинации от коронавируса. Если в начале недели заявлялось о том, что ежедневно прививки ставят примерно 5 тыс. уральцев. Накануне сообщили о 9 тысячах ежедневно вакцинируемых. Первый компонент вакцины получили почти 80 тыс. свердловчан.