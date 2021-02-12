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12 февраля 2021, 13:26

В России COVID-19 подтвердили ещё у 15 тысяч человек

студенты в масках

В России зарегистрировали 15 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: Алексей Кунилов.

В России зарегистрировали 15 089 новых случаев заболевания коронавирусом. Это немного больше по сравнению со вчерашним днём.

Согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, лидером по показателю суточной заболеваемости стала Москва: за последние сутки там выявили ещё 2 139 заразившихся. В Свердловской области инфекцию подхватили 276 человек, регион расположился на восьмой строчке в списке.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время пандемии ковид подтвердился у 4 млн 43 тыс. россиян. Из них 3 млн 559 тыс. человек уже справились с болезнью, в том числе 21 тыс. человек - за прошедшие 24 часа. Количество умерших от коронавируса выросло на 507 до 79 тыс.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, наканунекоронавирус подхватили 15 038 россиян. А ещё сутками ранее число заболевших впервые с октября опустилось ниже отметки в 15 тыс.

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Областная газета Свердловской области

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