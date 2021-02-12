Жертвами коронавируса стали ещё 14 свердловчан

С начала февраля на Среднем Урале ежедневно регистрируют от 11 до 16 летальных исходов от ковида. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зафиксировали смерти ещё 14 носителей коронавируса. Общее число жертв заболевания достигло 2 197.

Об этом сообщили в региональном и федеральном оперштабах по борьбе с COVID-19.

С начала февраля на Среднем Урале ежедневно регистрируют от 11 до 16 летальных исходов от ковида.

В целом по России сегодня задокументировали смерти 507 заболевших. За всё время пандемии от вируса скончались 79 194 россиянина.

Напомним, ранее стали известны данные о смертности от коронавируса в регионах страны в декабре 2020 года. Свердловская область стала четвёртой по количеству зарегистрированных скончавшихся.