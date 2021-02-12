В Ирбите открылся Центр по лечению хронической сердечной недостаточности

Здесь будут принимать пациентов из Восточного округа. Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО

В Свердловской области заработал ещё один Центр по лечению хронической сердечной недостаточности. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» он заработал в Ирбите.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, Центр для пациентов с хронической сердечной недостаточностью входит в структуру межмуниципального центра на базе Ирбитской ЦГБ. Здесь будут принимать пациентов из Восточного округа.

В Центре уже проведена встреча со специалистами в области кардиологии, терапевтами и медицинскими специалистами больниц Восточного округа. Для работы с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями закреплён кардиолог. Палаты центра оборудованы современным медицинским оборудованием.

На стационарном этапе пациентов примут в кардиологическом и терапевтическом отделениях. Также в поликлинике открылся кабинет хронической сердечной недостаточности, в котором пациенты могут наблюдаться у квалифицированного кардиолога.

По словам главного врача Ирбитской больницы Дмитрия Подушкина, в округе создан регистр пациентов, находящихся в зоне риска. К ним относятся люди в возрасте от 50-60 лет.

Добавим, что Свердловская область - единственный регион в стране, в котором работают 12 таких центров. Специалисты сотрудничают с Региональным центром для пациентов с ХСН, открытым в сентябре 2020 года на базе Свердловской областной клинической больнице №1. В дальнейшем на Среднем Урале планируется открыть ещё восемь таких центров.