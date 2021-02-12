В Екатеринбурге возобновляет работу специализированный ожоговый центр

В ГКБ № 40 Екатеринбурга возобновил профильную помощь ожоговый центр. Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО

В ГКБ № 40 Екатеринбурга возобновил профильную помощь ожоговый центр. Несколько месяцев здесь лечили пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Информационный сетевой ресурс регионального минздрава, после возвращения к привычной работе в ожоговом центре оказывают специализированную медпомощь пострадавшим с любыми термическими поражениями кожи.

По словам заведующего ожоговым отделением ГКБ 40 Дмитрия Шуварина, центр специализируется на лечении ожоговой травмы всех видов: ожоги пламенем, паром и кипятком, химические (кроме ожогов слизистых, внутренних органов), контактные и электроожоги, ожоги кожи, полученные в быту и на производстве, а также солнечные. А вот с обморожениями в отделение могут обратиться только жители Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Отмечается, что в прошлом году с солнечными ожогами в отделение попали 15 человек, трое из них угодили в реанимацию. Ежегодно в ожоговом отделении вылечивают более чем 400 пациентов, более 300 обращаются в поликлинику на приём комбустиолога (специалиста по ожоговой медицине).

Что нужно, чтобы попасть к комбустиологу?