В Екатеринбурге появился первый в УрФО центр онкодерматологии

В новом центре онкодерматологии сосредоточено новейшее оборудование диагностики и лечения рака кожи. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге открылся первый в Уральском федеральном округе Центр онкодерматологии, где смогут принимать более 2 000 свердловчан в год. В новом отделении, открытом при Свердловском областном онкологическом диспансере, пациентам с раком кожи будут оказывать весь спектр медицинских услуг: от диагностики до химиотерапии.

Ежегодно заболеваемость раком кожи в Свердловской области составляет 1 500–2 000 человек – именно на такой поток пациентов рассчитан новый Центр онкодерматологии. В день отделение сможет принимать до ста человек. Сейчас в дневном стационаре наблюдаются уже 200 заболевших.

– Открытие Центра онкодерматологии, аналогов которому в УрФО нет, – большое достижение, потому что до этого такие центры формировались только на базе крупнейших федеральных учреждений, – сказал на торжественном открытии центра глава Екатеринбурга Алексей Орлов. – На этой площадке будут проводить раннюю диагностику, лечение пациентов и другую своевременную и высокотехнологичную помощь при раке кожи.

На фото слева направо: замминистр здравоохранения Свердловской области Ирена Базите, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель екатеринбургской гордумы Игорь Володин. Фото: Галина Соловьёва

По сути, помощь пациентам с раком кожи в Свердловской области оказывают давно. Но если раньше людям нужно было ездить по разным отделениям и больницам, чтобы получить консультацию или терапию, то сейчас всё находится в одном месте – в четырёхэтажном здании на улице Комсомольская, 11. А значит, больные выиграют драгоценное для них время. К работе в центре уже приступили сотрудники Свердловского областного онкологического диспансера: онкологи, хирурги, дерматовенерологи, а также научные специалисты Уральского государственного медицинского университета.

По словам главврача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишеаа, проблема диагностики и лечения рака кожи в Свердловской области с открытием нового Центра онкодерматологии решена. Фото: Галина Соловьёва

– Данный центр позволит жителям всего региона получать на месте сразу всю качественную помощь и выявлять заболевание на ранних стадиях развития, – отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите. – Здесь расположена малая операционная, в которой можно применять малые инвазивные хирургические методы лечения, кабинет лучевой диагностики, химиотерапии, кабинеты рентгенотерапии и фотодинамической терапии. И самое главное – специалисты смогут осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами в самом центре.

Зачастую диагностика рака кожи происходит на поздних стадиях. В России всего у 36 процентов пациентов диагностируют онкодерматологию на ранней стадии развития, в Свердловской области – у 52 процента. Фото: Галина Соловьёва

Рак кожи считают относительно благоприятным среди всех видов онкологии по продолжительности жизни и эффективности лечения: пациент выздоравливает практически в ста процентах случаев. Несмотря на это, рак кожи входит в пятёрку наиболее распространённых видов онкологии по всей России.

– Основная проблема в лечении рака кожи – неквалифицированное, некачественное и несвоевременное вмешательство, – считает главный врач Областного онкодиспансера ВладимирЕлишев. – С открытием нового Центра онкодерматологии на Среднем Урале эта проблема останется в прошлом. Если на ранней стадии вылечить человека, то заболевание не будет иметь никаких негативных последствий. Пациенты в одном месте и диагностируются, и наблюдаются, и лечатся. Можно смело сказать, что созданы все условия, чтобы проблема диагностики и лечения рака кожи в области оказалась решена.

Все сотрудники Центра онкодерматологии – онкологи, хирурги, специализирующиеся в области онкодерматологии, радиотерапевты и химиотерапевты – перешли из Свердловского онкодиспансера. Фото: Галина Соловьёва

Новый Центр онкодерматологии расположился в Екатеринбурге по адресу улица Комсомольская, 11. Фото: Галина Соловьёва