Число заболевших свердловчан превысило 74 тысячи: статистика по городам

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 74 224 случая заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьева

Санитарные врачи обновили карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 74 224 случая заражения COVID-19.

Согласно данным, приведённым на сайте надзорного ведомства, больше всего заболевших - в Екатеринбурге (38 670, + 146 человек за прошлые сутки). Ещё в восьми свердловских муниципалитетах число выявленных случаев заражения превысило тысячу: это Нижний Тагил - 4 467, Первоуральск ‒ 2 531, Ревда ‒ 2 147, Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 1 985, Берёзовский - 1 582, Верхняя Пышма - 1569, Серов - 1063, Красноуфимск и Красноуфимский район - 1007.

Меньше всего заболевших - на севере региона: пять человек заразились в Гарях, шестеро в пгт Малышева, восемь в Пелыме, также инфекцию подхватили 11 жителей Таборов.

Напомним, накануне вСвердловской области за сутки выявили 276 случаев коронавируса. Суточная заболеваемость продолжает снижаться.

В настоящее время на лечении остаются около пяти тысяч уральцев, 328 из которых находятся в тяжёлом состоянии, а 1 701 - в состоянии средней степени тяжести.

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