В Свердловской области выявили 272 случая COVID-19 за сутки

Общее количество зафиксированных на Среднем Урале случаев новой коронавирусной инфекции составляет 74 496. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 272 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая меньше, чем накануне.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 69 человек.

Также новые инфицированные выявлены среди жителей Алапаевского района, Артёмовского, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Качканара, Кушвы, Камышловского района, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Тавдинского, Туринского и Талицкого городских округов.

Общее количество зафиксированных на Среднем Урале случаев новой коронавирусной инфекции составляет 74 496. За всё время от коронавируса излечились 67 303 жителя региона. За минувшие сутки из больниц выписались 285 человек.

Среди тех, кто продолжает лечение, 320 человек находятся в тяжёлом состоянии, 213 из них - в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 136 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 2 210 свердловчан.

Суточная заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снижается девятый день подряд. Накануне в регионе выявили 276 инфицированных.

С данными о заболеваемости по городам можно ознакомиться здесь.

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