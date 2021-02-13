В России выявили менее 15 тысяч заболевших ковидом за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 14 861 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии - 4 057 698.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (1963) и Санкт-Петербурге (1130). В Свердловской области за сутки заболели 272 человека. Это восьмой показатель по стране.
Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более, чем на 3 900 человек превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из больниц выписались 18 765 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 3 577 907 россиян.
Также за сутки зафиксировано 502 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 79 696 человек.
Напомним, за прошлые сутки в России было зарегистрировано 15 089 случаев заражения коронавирусом.
По данным Роспотребнадзора на 13 февраля, в России проведено свыше 106,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 393 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 637 223 человека.
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