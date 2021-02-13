Скончались ещё 13 свердловчан с диагнозом COVID-19

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 210 житель региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 13 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 2 210 житель региона.

Данные о 13 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 210», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксировано 502 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса умерли 79 696 человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 272 случая новой коронавирусной инфекцией. Суточная заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снижается девятый день подряд. Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 74 496.