В Минздраве РФ назвали особые условия для реабилитации после ковида

Возможная реабилитация в фитнес-центрах требует серьезной проработки. Фото: Павел Ворожцов

Для медицинской реабилитации после новой коронавирусной инфекции требуются особые условия. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова.

По словам специалиста, в первую очередь, проведение реабилитации возможно только в организациях, имеющих соответствующую медицинскую лицензию. При этом, возможная реабилитация в фитнес-центрах требует серьезной проработки.

«Поскольку реабилитация пациентов после COVID-19 – это, в первую очередь, именно медицинская реабилитация, она требует соблюдения определённого порядка организации, который закреплён в Приказе Минздрава России «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых», - отметила Галина Иванова.

В частности, реабилитационные центры должны быть оснащены определённым оборудованием, которого чаще всего нет в фитнес-центрах.

«Имеющиеся тренажеры предназначены для здоровых людей и не могут обеспечить те минимальные нагрузки, на которые способны пациенты после перенесённой инфекции, это могут сделать только специальные медицинские аппараты», - считает специалист Минздрава.

Эксперт также подчеркнула, что в реабилитационном процессе существует необходимость диагностики нарушенных функций, что отсутствует в фитнесе. Кроме того, для реабилитации важно наличие мультидисциплинарной команды специалистов для ведения любых нарушений, а не только двигательных. Специалисты, подготовленные для здравоохранения, для оказания лечебно-восстановительной помощи, работают в реабилитационных центрах.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 14 861 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии - 4 057 698. От коронавируса уже излечились 3 577 907 россиян.