В Свердловской области выявили 268 новых случаев коронавируса

Снижение суточной заболеваемости коронавирусом в регионе фиксируется в регионе уже десятый день подряд. Фото: Галина Соловьёва

За сутки ещё у 268 жителей Свердловской области диагностировали коронавирус. Количество новых случаев заболевания снизилось на четыре по сравнению со вчерашним днём.

Снижение суточной заболеваемости фиксируется в регионе уже десятый день подряд, начиная с 5 февраля.

120 новых заболевших обнаружено в Екатеринбурге. Также вирус подхватили жители Алапаевского района, Артинского и Асбестовского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского района, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы и Староуткинска.

За всё время пандемии на Среднем Урале зарегистрировали 74 764 случая COVID-19.

В настоящее время лечение от ковида проходят 5 тыс. уральцев. 319 из них находятся в тяжелом состоянии, 1565 - в среднем, сообщает региональный оперштаб.

За прошедшие 24 часа из больниц выписались 277 переболевших. Всего оправиться от коронавируса сумели уже 67 580 свердловчан.

Также сегодня стало известно о 11 новых летальных исходах от COVID-19. За всё время от этой болезни умер 2 221 житель Среднего Урала.