В России зарегистрирован минимум суточной заболеваемости СOVID-19 с середины октября

За всё время с начала распространения ковида по стране эту инфекцию обнаружили уже у 4 млн 72 тыс. россиян. Фото: Галина Соловьёва.

В России зарегистрировали 14 185 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель суточной заболеваемости с середины октября.

Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19, лидером по числу заразившихся за последние 24 часа стала Москва. Там обнаружили ещё 1 559 подхвативших вирус. В Санкт-Петербурге диагноз поставили 1 099 гражданам, в Свердловской области - 268.

Фото: стопкоронавирус.рф

В целом за всё время с начала распространения ковида по стране эту инфекцию обнаружили уже у 4 млн 72 тыс. россиян. 3 млн 593 тыс. из них уже выздоровели, 80,1 тыс. - скончались. За последние сутки число оправившихся от болезни увеличилось на 15,2 тыс., число умерших - на 430.

Фото: стопкоронавирус.рф

Менее 15 тыс. заболевших за один день в России выявляют уже второй день подряд. Более того, зарегистрированное сегодня число инфицированных стало минимальным с середины осени. 15 октября в стране подтвердили 13 754 случая заболевания, а на следующий день - уже более 15 тыс.

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