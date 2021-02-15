Более 700 заболевших коронавирусом в 18 свердловских муниципалитетах: данные по городам

Общее число инфицированных в Свердловской области приближается к 75 тысячам. Это 1,7% от общего населения региона. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Алапаевске и Алапаевском районе число инфицированных перевалило за 700, в Каменске-Уральском - за 2 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 4,5 тысячи.

Более 700 заразившихся COVID-19 уже в 18 муниципалитетах. Список городов-лидеров выглядит так:

Екатеринбург (38 859),

Нижний Тагил (4 504),

Первоуральск (2 599),

Ревда (2 159),

Каменск-Уральский (2 009),

Берёзовский (1 591),

Верхняя Пышма (1 573),

Серов (1 069),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 036),

Сухой Лог (928),

Нижнесергинский район (896),

Реж (889),

Краснотурьинск (832),

Ирбит и Ирбитский район (826),

Талицкий район (790),

Асбест (762),

Белоярский район (709),

Алапаевск и Алапаевский район (702).

Общее число инфицированных в Свердловской области приближается к 75 тысячам. Это 1,7% от общего населения региона. Накануне стало известно о 268 новых случаях коронавируса. Снижение суточной заболеваемости фиксируется на Среднем Урале уже десятый день подряд, начиная с 5 февраля.

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