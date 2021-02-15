Более 700 заболевших коронавирусом в 18 свердловских муниципалитетах: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Алапаевске и Алапаевском районе число инфицированных перевалило за 700, в Каменске-Уральском - за 2 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 4,5 тысячи.
Более 700 заразившихся COVID-19 уже в 18 муниципалитетах. Список городов-лидеров выглядит так:
- Екатеринбург (38 859),
- Нижний Тагил (4 504),
- Первоуральск (2 599),
- Ревда (2 159),
- Каменск-Уральский (2 009),
- Берёзовский (1 591),
- Верхняя Пышма (1 573),
- Серов (1 069),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 036),
- Сухой Лог (928),
- Нижнесергинский район (896),
- Реж (889),
- Краснотурьинск (832),
- Ирбит и Ирбитский район (826),
- Талицкий район (790),
- Асбест (762),
- Белоярский район (709),
- Алапаевск и Алапаевский район (702).
Общее число инфицированных в Свердловской области приближается к 75 тысячам. Это 1,7% от общего населения региона. Накануне стало известно о 268 новых случаях коронавируса. Снижение суточной заболеваемости фиксируется на Среднем Урале уже десятый день подряд, начиная с 5 февраля.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале