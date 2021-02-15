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15 февраля 2021, 07:15

Более 700 заболевших коронавирусом в 18 свердловских муниципалитетах: данные по городам

Люди в масках на автобусной остановке

Общее число инфицированных в Свердловской области приближается к 75 тысячам. Это 1,7% от общего населения региона. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Алапаевске и Алапаевском районе число инфицированных перевалило за 700, в Каменске-Уральском - за 2 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 4,5 тысячи.

Более 700 заразившихся COVID-19 уже в 18 муниципалитетах. Список городов-лидеров выглядит так:

  • Екатеринбург (38 859),
  • Нижний Тагил (4 504),
  • Первоуральск (2 599),
  • Ревда (2 159),
  • Каменск-Уральский (2 009),
  • Берёзовский (1 591),
  • Верхняя Пышма (1 573),
  • Серов (1 069),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 036),
  • Сухой Лог (928),
  • Нижнесергинский район (896),
  • Реж (889),
  • Краснотурьинск (832),
  • Ирбит и Ирбитский район (826),
  • Талицкий район (790), 
  • Асбест (762),
  • Белоярский район (709),
  • Алапаевск и Алапаевский район (702).

Общее число инфицированных в Свердловской области приближается к 75 тысячам. Это 1,7% от общего населения региона. Накануне стало известно о 268 новых случаях коронавируса. Снижение суточной заболеваемости фиксируется на Среднем Урале уже десятый день подряд, начиная с 5 февраля.

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