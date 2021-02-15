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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 февраля 2021, 07:35

Первый тест на британский штамм коронавируса зарегистрировали в России

Девушка в маске

Ранее российские учёные получили изображение британского штамма коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление британского штама коронавируса. Новая технология пригодится также для выявления других мутаций SARS-CoV-2 и инфекционных возбудителей, когда необходимо быстрое массовое тестирование.

Пройдены клинические испытания, установлено, что набор реагентов обладает высокой точностью.

"Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 10копий/мл. Это позволяет избежать ложноположительных результатов", - рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявляют, что это первая в мире тест-система для выявления британского штамма COVID-19.

Ранее российские учёные получили изображение британского штамма коронавируса.

Напомним, что новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в конце прошлого года. Британский штамм передаётся также воздушно-капельным путём, но вызывает более тяжёлое течение болезни. 11 января в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Заболевшим оказался россиянин, прилетевший из Великобритании в конце 2020 года.

Наша страна продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля.

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Областная газета Свердловской области

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