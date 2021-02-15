В Свердловской области за сутки выявили 263 случая коронавируса

В Екатеринбурге инфекцию обнаружили у 101 гражданина. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области коронавирус диагностировали ещё у 263 человек. Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале превысило 75 тысяч.

В Екатеринбурге инфекцию обнаружили у 101 гражданина. Также подхватившие вирус найдены среди жителей Алапаевска, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского ГО, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Шалинского ГО.

Всего с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале заразились 75 027 человек.

Лечение от ковида сейчас проходят 5 тыс. уральцев, из них 313 находятся в тяжёлом состоянии, 1 592 - в среднем, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки из больниц региона выписались 274 свердловчанина. За всё время от ковида вылечились 67 854 жителя региона.

Также сегодня поступила информация о 10 новых случаях смерти от COVID-19. Общее число жертв заболевания на Среднем Урале достигло 2 231.

Напомним, накануне в регионе выявили 268 заболевших, то есть на пять больше, чем сегодня. Суточная заболеваемость снижается уже 11-й день подряд.