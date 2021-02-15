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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 февраля 2021, 13:16

В России COVID-19 подхватили ещё 14 207 человек

люди в коридорах больницы

Менее 15 тыс. новых случаев заболевания в стране подтверждают уже третий день подряд. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России зарегистрировали 14 207 заболевших коронавирусом. Менее 15 тыс. новых случаев заражения в стране подтверждают уже третий день подряд.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, новые заражённые обнаружены в 85 регионах страны. Лидером по числу инфицированных снова стала Москва, где выявили ещё 1 818 случаев вируса. В Санкт-Петербурге диагноз поставили 1093 жителям, в Свердловской области - 263.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время с начала распространения ковида эту инфекцию обнаружили уже у 4 млн 86 тыс. россиян. 3 млн 607 тыс. из них уже вылечились, 80,5 тыс. - умерли. За последние 24 часа количество выздоровевших выросло на 13,9 тыс., число скончавшихся - на 394.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, накануне в России коронавирус подхватили 14 185 человек, что стало минимальным показателем суточной заболеваемости с середины октября.

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Областная газета Свердловской области

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