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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 февраля 2021, 13:29

На Среднем Урале зарегистрировали минимум суточной смертности от ковида с начала декабря

скорая помощь

Зарегистрированное сегодня число летальных исходов от ковида стало минимальным за последние 2,5 месяца. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области задокументировали смерти ещё десяти человек с подтверждённым коронавирусом. В общей сложности COVID-19 стал причиной смерти 2 231 уральца.

Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Зарегистрированное сегодня число летальных исходов от ковида стало минимальным за последние 2,5 месяца. В последний раз о десяти скончавшихся от этого заболевания сообщалось 2 декабря. После этого в регионе ежедневно подтверждали от 11 до 20 случаев смерти инфицированных.

Добавим, в целом по стране сегодня насчитали 394 новых жертвы заболевания. За всё время пандемии ковид унёс жизни 80,5 тыс. россиян.

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