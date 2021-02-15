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15 февраля 2021, 17:00

Правительство РФ выделит 10 миллиардов на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями

Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами

Как сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, это первый подобный транш. Фото: пресс-служба кабмина

Председатель Правительства РФ подписал распоряжение о выделении 10 млрд рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями. Премьер-министр напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина в стране создан фонд «Круг добра».

Документу опубликован на сайте кабмина. Как сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, это первый подобный транш. Всего в федеральном бюджете в 2021 году на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей.

Председатель правительства напомнил, что основная задача фонда «Круг добра» - оказание помощи детям с тяжёлыми, редкими заболеваниями, поскольку им требуется особая медицинская помощь и дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами. Деньги пойдут на закупку не только препаратов, но и технических средств реабилитации.

«Сегодня, в Международный день детей, больных раком, хочу ещё раз подчеркнуть, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжёлым заболеванием», - заявил глава кабмина.

Областная газета Свердловской области

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