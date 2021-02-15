Средний Урал получил ещё 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Свердловскую область завезли очередную партию вакцины от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 30 тысяч доз «Спутника V» поступило в Свердловскую область. Из них 13 тысяч – в индивидуальных ампулах.

Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, индивидуальные ампулы рассчитаны на одного человека. Ещё 17 тысяч доз – в ампулах, рассчитанных на пять человек.

Ранее Средний Урал получил почти 60 тысяч доз «Спутника V».

"Областная газета" писала, что по данным на 11 февраля, первый компонент вакцины от коронавируса получили почти 80 тысяч свердловчан. Полностью вакцинировались более 14 тысяч уральцев.

Вакцина «Спутник V» двухфазная, ставится с промежутком в 21 день.

В Свердловской области коронавирус диагностировали ещё у 263 человек. Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале превысило 75 тысяч.