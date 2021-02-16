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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 февраля 2021, 08:34

Карпинск и Североуральск преодолели отметку в 400 заболевших коронавирусом: статистика по городам

карта распространения коронавируса

В Свердловской области насчитывается уже 33 территории, где число заболевших перевалило за 400. Наиболее напряжённая эпидобстановка наблюдается в южной части региона. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ещё два города Свердловской области пополнили список муниципалитетов, где с начала пандемии выявили более 400 заболевших коронавирусом. Теперь в регионе насчитывается 33 таких территории.

За последние сутки в Карпинске выявили шесть новых случаев инфицирования, и общее число случаев увеличилось до 404. В Североуральске число пациентов с  COVID-19 выросло на два до 400, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также очередной порог числа заразившихся переступили Нижнесергинский район (+8 новых случаев; всего - 904) и Талицкий район (+26; 816).

В пятёрку лидеров по количеству заболевших входят:

  • Екатеринбург (38 960);
  • Нижний Тагил (4 518);
  • Первоуральск (2 602);
  • Ревда (2159);
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2019).

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