Карпинск и Североуральск преодолели отметку в 400 заболевших коронавирусом: статистика по городам

Ещё два города Свердловской области пополнили список муниципалитетов, где с начала пандемии выявили более 400 заболевших коронавирусом. Теперь в регионе насчитывается 33 таких территории.
За последние сутки в Карпинске выявили шесть новых случаев инфицирования, и общее число случаев увеличилось до 404. В Североуральске число пациентов с COVID-19 выросло на два до 400, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Также очередной порог числа заразившихся переступили Нижнесергинский район (+8 новых случаев; всего - 904) и Талицкий район (+26; 816).
В пятёрку лидеров по количеству заболевших входят:
- Екатеринбург (38 960);
- Нижний Тагил (4 518);
- Первоуральск (2 602);
- Ревда (2159);
- Каменск-Уральский и Каменский район (2019).
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале