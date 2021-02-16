В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 за сутки с 10 октября

10 октября было известно о 12,8 тысячи новых случаях коронавируса в России. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 13 233 россиянина подхватили коронавирус. Общее число инфицированных в стране достигло 4 099 323.

Отметим, что 13 233 новых случаев COVID-19 - минимальный показатель с 10 октября. Больше всего заболевших в Москве (1 409) и Санкт-Петербурге (1 082). Свердловская область занимает 11-ю строчку среди регионов с показателем 232 новых случая.

Выздоровели уже 3,6 миллиона жителей России. Скончались 80 979 человек, смерть 459 ковид-пациентов зафиксирована за последние 24 часа.