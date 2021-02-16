Очередь на вакцинацию от коронавируса на Среднем Урале никак не регулируется?

Записаться на прививку от COVID-19 свердловчане могут на официальных сайтах больниц, на портале госуслуг и по телефону 122. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловскую область поступило ещё 30 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Из них 13 тысяч – в индивидуальных ампулах, которые, как сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, рассчитаны на одного человека. Прививочная кампания от коронавируса на Среднем Урале идёт полным ходом, но люди по-прежнему сталкиваются с проблемами с записью на вакцинацию. Так, чета пенсионеров из Екатеринбурга пожаловалась «Облгазете», что три недели ожидали приглашения на вакцинацию от коронавируса после записи по номеру 122. Но попасть на прививку смогли только после того, как… встали во вторую очередь.

– Мне хотелось бы узнать, как регулируется движение очереди желающих получить прививку от коронавируса? По-моему, вообще никак, – возмущается 82-летний пенсионер из Екатеринбурга Валентин Михайлович Красовский.

Он и его супруга Елена Васильевна записались на прививку 22 января, и как добропорядочные люди решили спокойно дождаться своей очереди — желающих же много. Но когда прошло десять дней, забеспокоились: не забыли ли про них?

– Позвонил по номеру 122 снова. Там ответили, что все данные о нас передали в районную поликлинику, и посоветовали звонить туда, – продолжает Валентин Михайлович. – Мы с женой приписаны к поликлинике центральной городской больницы №1, расположенной по адресу Ленина, 52. Дозвониться туда невозможно. Идти пешком не могу: стоит мне сто метров пройти – нога затекает, и я ищу место, где бы отдохнуть. Позвонил в областной минздрав на горячую линию: там сказали, что отследить очередь они не могут, и предложили снова поставить нас в очередь. Дескать, заявку от минздрава поликлиника точно не проигнорирует.

Пенсионер встал во вторую очередь, но продолжал выяснять судьбу первой заявки. Оказалось, что его районная поликлиника на Ленина, 52 находится в стадии переезда, поэтому телефон там и не брали, запись больных на приём к врачам ведётся по новому адресу: Декабристов, 15. Чудом дозвонившись туда 11 февраля, он наконец выяснил, что очередь его и жены на постановку вакцины… аж 329. Когда дело реально дойдёт до прививки – неизвестно. На другом конце провода работница регистратуры, видимо, уловив тревогу пенсионера, пообещала перезвонить, если появится шанс поставить прививку раньше. И перезвонила на другой день, предложив прийти на вакцинацию 15 февраля.

– Больше всего во всём этом меня удивило то, что вместе с нами пришли делать прививку те, кто не записывался на неё, — возмущается пенсионер. – А мы ради этого столько нервов потратили! Зачем тогда людей призывают записываться на вакцинацию?

Долгое ожидание приглашения на прививку от коронавируса в нашем регионе – не новость. Например, один из журналистов «Облгазеты», который записывался на вакцинацию ещё в декабре по номеру 122, получил приглашение на прививку на 12 февраля. При этом всего в регионе, как сообщал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, ежедневно вакцинируются по 5–6 тысяч свердловчан. На 9 февраля в очереди на прививку стояли 100 тысяч уральцев. Если это так, то время ожидания в очереди никак не может быть три недели и больше. Но реальность говорит об обратном и явно показывает, что пока в вопросе вакцинации от COVID-19 больше бардака, чем порядка.

Журналист «Облгазеты» неоднократно пытался дозвониться до регистратуры поликлиники на Декабристов, 15, чтобы выяснить, каким образом там записывают людей на вакцинацию от COVID-19, но всё время натыкался на нерабочий номер телефона.

— Очередь продвигается по мере поступления вакцины, — сообщили «Облгазете» в региональном оперштабе. — Очередная партия в больницы, в том числе и Екатеринбурга, развозится. В конце недели ожидаем ещё одну партию вакцины.

Похожую позицию занимает и министерство здравоохранения Свердловской области, где также призывают не паниковать.

— Желающих поставить прививку от коронавируса много, и люди начинают писать письма в минздрав, если долго находятся в очереди. Но нужно проявить немного терпения: мы можем прививать столько человек, на сколько у нас пришла вакцина, — сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите во время круглого стола, посвящённого Году медицинского работника в регионе.

Опубликовано в №028 от 17.02.2021