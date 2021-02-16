Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области

Заболеваемость ОРВИ растёт в регионе третью неделю подряд. Фото: Александр Исаков

За неделю с 8 по 14 февраля в Свердловской области выявили 31 543 случая ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 5,2% и на 1% выше прошлой недели.

Отметим, что заболеваемость ОРВИ растёт в регионе третью неделю подряд. Неблагополучными признаны ГО Богданович, Верхнесалдинский и Режевской ГО. Там показатели по простудившимся выше среднеобластных в 1,5 раза и более. На Екатеринбург приходится почти половина случаев - 15 696.

Кроме того, за прошедшую неделю зафиксированы 1 618 случаев внебольничных пневмоний, в том числе 728 - в столице Урала. Это ниже уровня прошлой недели на 14,26%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Неблагополучными по пневмонии остаются семь свердловских муниципалитетов. Среди них:

ГО Нижняя Салда,

Среднеуральск,

ГО Пелым,

Каменский ГО,

Таборинский МР,

ГО Верхний Тагил,

ГО Первоуральск.

Добавим, что при этом суточная заболеваемость коронавирусом в регионе снижается уже 12-й день подряд. Сегодня стало известно о 232 новых ковид-пациентах. За прошлую неделю COVID-19 подхватили около 2 тысяч свердловчан.