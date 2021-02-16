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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 февраля 2021, 15:20

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области

Мужчина в маске лечится от простуды

Заболеваемость ОРВИ растёт в регионе третью неделю подряд. Фото: Александр Исаков

За неделю с 8 по 14 февраля в Свердловской области выявили 31 543 случая ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 5,2% и на 1% выше прошлой недели.

Отметим, что заболеваемость ОРВИ растёт в регионе третью неделю подряд. Неблагополучными признаны ГО Богданович, Верхнесалдинский и Режевской ГО. Там показатели по простудившимся выше среднеобластных в 1,5 раза и более. На Екатеринбург приходится почти половина случаев - 15 696.

Кроме того, за прошедшую неделю зафиксированы 1 618 случаев внебольничных пневмоний, в том числе 728 - в столице Урала. Это ниже уровня прошлой недели на 14,26%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Неблагополучными по пневмонии остаются семь свердловских муниципалитетов. Среди них:

  • ГО Нижняя Салда,
  • Среднеуральск,
  • ГО Пелым,
  • Каменский ГО,
  • Таборинский МР,
  • ГО Верхний Тагил,
  • ГО Первоуральск.

Добавим, что при этом суточная заболеваемость коронавирусом в регионе снижается уже 12-й день подряд. Сегодня стало известно о 232 новых ковид-пациентах. За прошлую неделю COVID-19 подхватили около 2 тысяч свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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