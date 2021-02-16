Свердловские пенсионеры и молодёжь стали реже болеть коронавирусом

В регионе коронавирусом болеют 22,2% пациентов старше 65 лет. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области граждане от 18 до 29 лет и старше 65 лет стали реже болеть коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей, доля инфицированных из этих возрастных категорий сократилась на 1,5% и 0,8%.

По обновлённым данным Роспотребнадзора, от общего числа заражённых в регионе на них приходится 8,5% и 22,2% соответственно.

Напомним, с сегодняшнего дня в регионе продлён режим самоизоляции для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Им рекомендуется оставаться дома до 1 марта.

В свою очередь, за последние семь дней выросло число заболевших среди несовершеннолетних свердловчан (до 18 лет) – 11,1% (+0,9%), пациентов в возрасте от 30 до 49 лет – 32,9% (+0,1%) и тех, кому от 50 до 64 лет – 25,2% (+1,2%).

Фото: оперштаб

Добавим, за сутки на Среднем Урале выявлены 232 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 75 259.