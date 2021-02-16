В Екатеринбурге пройдёт первая выездная вакцинация от COVID-19

Повторная вакцинация будет проходить в "Дирижабле" 10 марта. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Екатеринбурга пригласили сделать прививку от коронавируса в ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17). Чтобы принять участие в вакцинации, запись не нужна.

По данным департамента информполитики Свердловской области, вакцинация будет проводиться в отдельном помещении с 11:00 до 14:00 17 февраля. Поставить прививку бесплатно сможет любой желающий без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Желающих поставить укол осмотрит терапевт. А после постановки вакцины будет выдано направление на ревакцинацию.

Как рассказали "Облгазете" в торговом центре, повторная вакцинация будет проходить в "Дирижабле" 10 марта. Изданию уточнили, что завтра мобильный пункт получит 700 доз вакцины Гам-Ковид-Вак.

Добавим, в ходе сегодняшнего брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что подобные акции также планируется проводить в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других свердловских городах.

"Постепенно мы будем эту практику расширять. В большей степени в марте. В марте ситуация будет легче, больше будет вакцины", – заявил он. Павел Креков также добавил, что к властям региона уже обратились руководители нескольких торговых центров с предложением организовать у себя на территории такую вакцинацию.

На сегодняшний день в Екатеринбург поступило более 63 тысяч доз вакцины. Почти 38 тысяч жителей уральской столицы уже привились от COVID-19 первым компонентом, и более 7 тысяч – вторым, сообщает пресс-служба мэрии. В вакцинации населения от коронавируса участвуют 16 медучреждений города, в которых действуют 36 прививочных кабинетов. Поставить прививку может любой желающий, записавшись по номеру «122», через портал госуслуг или сайт поликлиники по месту жительства.