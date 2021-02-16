Свердловские организации предоставят почти 600 рабочих ставок для людей с инвалидностью

По данным пенсионного фонда России, на территории Свердловской области в 2021 году проживает более 98 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, в том числе 25 341 работающих. Фото: Александр Зайцев

Для свердловских организаций установили минимальное число рабочих мест для трудоустройства инвалидов – соответствующий приказ №31 издал региональный Департамент по труду и занятости населения. Квоты для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) должны установить в 261 компании. Всего же в Свердловской области в 2021 год работу могут получить минимум 600 таких человек.

Минимальное количество рабочих мест для инвалидов зависит от организации: где-то могут трудоустроить одного человека, а где-то 23, как, например, на Уралвагонзаводе. Всего в регионе должна быть предоставлена 591 такая ставка. По данным Свердловской службы занятости, на 1 февраля 2021 года в регионе числилось около 105 тысяч безработных граждан, среди них 3 507 человек – люди с ОВЗ.

Предоставлять рабочие ставки инвалидам уральские компании обязали уже несколько лет назад, но минимальное число квот установили впервые. Тем не менее для организаций это не стало большой новостью. Например, в Уральском федеральном университете руководителем Центра инклюзивного образования является человек с ограниченными возможностями здоровья, а сам центр не только помогает студентам с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в университете, но и оказывает программу поддержки их трудоустройства. Также, как выяснил журналист «Облгазеты», инвалиды устроены в Свердловском онкологическом диспансере, в магазинах сети «Ашан», в корпорации ВСМПО-АВИСМА.

– Сейчас в управлении федеральной почтовой связи Свердловской области трудится 93 работника с ограниченными возможностями здоровья: это 1,1 процента от общей численности коллектива, – рассказала «Облгазете» руководитель направления по внешним коммуникациям в макрорегионе Урал компании «Почта России» Анна Первушина. – Работники с ограниченными возможностями здоровья трудоустроены в соответствии со своими особенностями. Среди них есть почтальоны, операторы, заместители начальника отделения связи, сортировщики.

Однако несмотря на видимые возможности трудоустройства, по мнению председателя Общества инвалидов Ленинского района Екатеринбурга Елены Кузнецовой, найти работу человеку с особенностями здоровья сегодня почти невозможно.

– Эти квоты нужны, их обязаны предоставлять инвалидам, но на самом деле этого практически не происходит, – считает Елена Кузнецова. – Хотелось бы, конечно, чтобы людям с ОВЗ жилось легче, чтобы было хоть какое-то внимание к ним.

По мнению президента некоммерческой организации «Белая трость» Олега Колпащикова, для решения проблемы трудоустройства инвалидов нужно не только предоставлять квоты на трудоустройство, но и менять сам бизнес, который должен учитывать особенности человека с ОВЗ.

– Лучшая возможность для устройства людей с инвалидностью – придумать новые профессии, которые связаны с особыми талантами и способностями человека, – отмечает Олег Колпащиков. – И в Свердловской области уже существует такой бизнес: например, «Галерея в темноте», где работают только слепые люди. Другой прекрасный пример – проект в Израиле по устройству людей с ментальными особенностями на ставку помощника в детском саду, потому что они могут прекрасно и долго играть с детьми. Обязательство устроить инвалидов в организации важно, потому что пока не поставишь проблему, она не будет решаться. Ведь, как сказал наш коллега из университета в Сан-Франциско, трудоустройство – единственный честный критерий реабилитации инвалидов. Если человеку начали платить деньги на открытом рынке, значит, в нём видят какую-то ценность.