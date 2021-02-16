На финансирование российских больниц и поликлиник выделили более 25,4 миллиарда

Средства на дополнительное финансирование больниц и поликлиник будут направлены из резервного фонда Правительства РФ. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России выделило более 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Свердловская область получит 1,7 млрд.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина. Еще одним документом премьер-министр утвердил правила предоставления данной меры поддержки.

Средства на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), будут направлены из резервного фонда Правительства РФ.

Фото: скриншот документа

Минздраву России поручено обеспечить заключение соглашений о предоставлении бюджета субъектам РФ не позднее 30 рабочих дней со дня вступления распоряжения в силу.

В пояснительной записке к документу отмечается, что из-за пандемии COVID-19 нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой, что требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.

Добавим, что решение о выделении средств из резервного фонда было принято на заседании Правительства 12 февраля. По словам Михаила Мишустина, такая поддержка позволит больницам и поликлиникам оказывать помощь пациентам своевременно и в полном объёме.

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