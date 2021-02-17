В Екатеринбурге 39 тысяч заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Роспотребнадзор обновил данные по выявленным случая коронавируса в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 39 тысяч, в Реже - достигло 900.
Накануне стало известно о 232 новых ковид-пациентах, в том числе 76 екатеринбуржцев. В столице Урала число болеющих или переболевших достигло 39 036. Это 2,6% от общего населения города.
900 и более инфицированных выявлено в 12 свердловских муниципалитетах. Антирейтинг выглядит так:
- Екатеринбург,
- Нижний Тагил (4 525),
- Первоуральск (2 626),
- Ревда (2 171),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 021),
- Берёзовский (1 596),
- Верхняя Пышма (1 591),
- Серов (1 071),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 052),
- Сухой Лог (938),
- Нижнесергинский район (913),
- Реж (900).
Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области достигло 75 259. Выписались по выздоровлению 68 тысяч пациентов.
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