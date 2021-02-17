В Екатеринбурге 39 тысяч заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

В столице Урала число болеющих или переболевших достигло 39 036. Это 2,6% от общего населения города. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по выявленным случая коронавируса в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 39 тысяч, в Реже - достигло 900.

Накануне стало известно о 232 новых ковид-пациентах, в том числе 76 екатеринбуржцев. В столице Урала число болеющих или переболевших достигло 39 036. Это 2,6% от общего населения города.

900 и более инфицированных выявлено в 12 свердловских муниципалитетах. Антирейтинг выглядит так:

Екатеринбург,

Нижний Тагил (4 525),

Первоуральск (2 626),

Ревда (2 171),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 021),

Берёзовский (1 596),

Верхняя Пышма (1 591),

Серов (1 071),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 052),

Сухой Лог (938),

Нижнесергинский район (913),

Реж (900).

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области достигло 75 259. Выписались по выздоровлению 68 тысяч пациентов.