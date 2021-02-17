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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 февраля 2021, 07:15

В Екатеринбурге 39 тысяч заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Женщина в маске идёт вдоль дороги

В столице Урала число болеющих или переболевших достигло 39 036. Это 2,6% от общего населения города. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по выявленным случая коронавируса в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 39 тысяч, в Реже - достигло 900.

Накануне стало известно о 232 новых ковид-пациентах, в том числе 76 екатеринбуржцев. В столице Урала число болеющих или переболевших достигло 39 036. Это 2,6% от общего населения города.

900 и более инфицированных выявлено в 12 свердловских муниципалитетах. Антирейтинг выглядит так:

  • Екатеринбург,
  • Нижний Тагил (4 525),
  • Первоуральск (2 626),
  • Ревда (2 171),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 021),
  • Берёзовский (1 596),
  • Верхняя Пышма (1 591),
  • Серов (1 071),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 052),
  • Сухой Лог (938),
  • Нижнесергинский район (913),
  • Реж (900).

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области достигло 75 259. Выписались по выздоровлению 68 тысяч пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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