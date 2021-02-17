Евгений Куйвашев наградил знаком отличия медсестру свердловского онкоцентра

Знака отличия удостоена старшая медсестра отделения противоопухолевой лекарственной терапии Нелли Алекперова. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Медсестра из Свердловского областного онкодиспансера награждёна знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III. Соответствующий указ подписан главой региона Евгением Куйвашевым.

Знака отличия удостоена старшая медсестра отделения противоопухолевой лекарственной терапии Нелли Алекперова. В медицине она уже 27 лет, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По словам Нелли Алекперовой, несколько лет она работала медсестрой-анестезистом в реанимационном отделении онкодиспансера, а позже перешла на должность старшей медсестры первого химиотерапевтического отделения. Там ей пришлось возглавить сестринский коллектив и заняться внедрением новейших схем химиотерапевтического лечения.

В начале двухтысячных насчитывалось не более 25 стандартных схем лечения. Сегодня же Минздравом утверждено более 600. Любую из схем могут успешно применить в Свердловском онкоцентре. В отделении Нелли Алекперовой ежегодно проводится около 3 000 курсов химиотерапевтического лечения, что позволило вывести химиотерапевтическую помощь на Среднем Урале на уровень федеральных центров.

Ранее "Облгазета" писала, что в Екатеринбурге открылся первый в УрФО Центр онкодерматологии, где смогут принимать более 2 000 свердловчан в год. В новом отделении, открытом при Свердловском областном онкологическом диспансере, пациентам с раком кожи будут оказывать весь спектр медицинских услуг: от диагностики до химиотерапии.

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