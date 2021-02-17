Бесплатные лекарства от COVID-19 не доходят до селян

Из-за дефицита бесплатных лекарств от коронавируса многим сельским жителям приходится закупать их на свои средства. Фото: Алексей Кунилов

Читательница «Облгазеты» пожаловалась на отсутствие бесплатных лекарств, которые положены больным коронавирусом, проходящим лечение на дому. Оказалось, что лекарства для больных c COVID-19 действительно зачастую не доходят до глубинки.

Пенсионерка Лидия Александровна Сибирцева из села Харловского Ирбитского муниципального образования заболела коронавирусом в начале февраля. После подтверждения диагноза врач оставил её лечиться дома.

– Все эти дни наш фельдшер постоянно звонила мне, интересовалась моим самочувствием, приходила брать мазок, – рассказывала корреспонденту «Облгазеты» Лидия Сибирцева. – К медикам у меня претензий нет, они замечательные люди. Неприятно удивило только то, что полагающихся бесплатных лекарств для лечения коронавируса на дому я так и не получила. Пролечилась на свои деньги. И в такой ситуации оказалась не я одна. На лечение потратила около шести тысяч. Благо моя пенсия позволяет такие непредвиденные расходы, но ведь у многих нет денег на подобные траты.

Наша читательница позвонила в Ирбитскую центральную городскую больницу, где ей ответили, что бесплатных лекарств для больных коронавирусом нет уже более двух недель. Хотя, напомним, в ноябре Свердловская область получила на эти цели, согласно постановлению Правительства России, 162,2 млн рублей, а в середине декабря – ещё почти 90 млн рублей. Что же реально происходит с обеспечением бесплатными медикаментами больных коронавирусом на амбулаторном лечении?

– Проблема есть, и не всегда она связана с отсутствием препаратов, – считает главный врач Ирбитской центральной городской больницы Дмитрий Подушкин. – Насколько я знаю, она вообще характерна для отдалённых территорий, так что это не только наша проблема. То же село Харловское, откуда поступила жалоба, расположено в 60 километрах от Ирбита, а доставить лекарства в дальние населённые пункты – проблема. Фельдшер из села, который привозит лекарства, приезжает в город только раз в неделю. Чаще не может: надо же сидеть на приёме, ходить по вызовам.

По словам Дмитрия Подушкина, в самом Ирбите и прилегающем Ирбитском муниципальном образовании на дому сейчас проходят лечение 166 больных коронавирусом. При этом в больнице есть препараты, которых хватит для лечения около полусотни больных COVID-19. Все поступающие для амбулаторных больных бесплатные лекарства здесь в приоритетном порядке отдают в сельские ФАПы. Для лечения амбулаторных больных из Ирбита, как сообщил Дмитрий Подушкин, больница специально приобретает медикаменты на свои средства. Но раз это происходит, значит, дефицит бесплатных лекарств имеется. И одновременно на него накладывается проблема с их доставкой в отдалённые населённые пункты.

Главный инфекционист Свердловской области Марина Холманских подтвердила журналисту «Облгазеты», что бесплатные лекарства для больных COVID-19, проходящих лечение на дому, сейчас есть не везде.

– Эти препараты на стадии закупа. Мы их ждём. Подробности узнавайте в минздраве, – сказала Марина Холманских.

Получить комментарий от министерства здравоохранения Свердловской области журналисту «Облгазеты» на момент подготовки материала не удалось. Но нехватка бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19 заставляет задуматься об истинных цифрах больных коронавирусом. Так, в середине января заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга отмечал, что чуть более 19 тысяч человек проходят лечение от коронавируса на дому. Однако по официальной статистике всего в регионе на тот момент COVID-19 болели около шести тысяч человек. Несоответствие цифр откровенное. Сейчас число болеющих на дому, вероятно, снизилось, но тем не менее видно, что спрос на бесплатные лекарства от коронавируса большой. А значит, и больных по-прежнему немало.

Опубликовано в №29 от 18.02.2021