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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 февраля 2021, 13:24

В России впервые за четыре месяца выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-19

масочный режим и социальная дистанция

Это минимальный показатель с 10 октября. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России зарегистрировали 12 828 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 112 151.

Отметим, что это минимальный показатель с 10 октября. Тогда суточный прирост составил 12 846.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев вновь зарегистрировано в Москве – 1 282. Свердловская область находится на 11 строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 224 человека.

За последние 24 часа умерли 467 пациентов с COVID-19, выздоровели – 17 919. За весь период пандемии – 81 446 и 3 642 582 соответственно.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено свыше 107,5 млн лабораторных исследований. За последние 24 часа – 277 тысяч тестов. Под меднаблюдением остаются 611 768 россиян.

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Областная газета Свердловской области

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