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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 февраля 2021, 17:31

Показываем, как прошла первая выездная вакцинация от COVID-19 в Екатеринбурге

вацинация

В Екатеринбурге прошла первая выездная вакцинация от COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня в одном из торговых центров Екатеринбурга прошла выездная вакцинация от COVID-19. Участниками акции стали сотни горожан.

И это не удивительно, ведь екатеринбуржцам не пришлось записываться и ждать прививки несколько дней. Как ранее писала "Облгазета", проблемы с записью на вакцинацию по-прежнему актуальны в регионе.

Фото: Алексей Кунилов

На месте побывал фотокорреспондент "ОГ". Он заснял толпы желающих.

Фото: Алексей Кунилов

По данным оперштаба, поставить прививку сегодня смогли более 400 человек. При этом, как сообщалось ранее, в мобильный пункт было завезено 700 доз вакцины "Спутник V".

"Мобильные пункты помогают сделать вакцинацию от коронавируса более доступной", – отмечают в оперштабе.

Фото: Алексей Кунилов

Известно, что желающих поставить укол осматривал терапевт. А после постановки вакцины выдавалось направление на ревакцинацию. Планируется, что она пройдёт 10 марта – также в ТЦ.

Фото: Алексей Кунилов

Как рассказал изданию администратор торгового центра "Дирижабль", очереди были, но конфликтов удалось избежать.

Фото: Алексей Кунилов

Напомним, за всё время в Екатеринбург поступило более 63 тысяч доз вакцины. Почти 38 тысяч жителей уральской столицы уже привились от COVID-19 первым компонентом, и более 7 тысяч – вторым, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что подобные акции также планируется проводить в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других свердловских городах. Он также отметил, что к властям региона уже обратились руководители нескольких торговых центров с предложением организовать у себя на территории такую вакцинацию.

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Областная газета Свердловской области

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