Распространение коронавируса в Свердловской области: 67% заболевших выявлено в пяти городах

С начала пандемии в пяти свердловских городах зафиксировано более 2 000 инфицированных.Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновлены данные по заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии 67% диагнозов COVID-19 поставлено жителям пяти муниципалитетов ‒ Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды и Каменска-Уральского.

По данным на 17 февраля, во всех перечисленных городах зафиксировано более 2 000 инфицированных. Так, в столице Урала за всё время зарегистрировали 39 132 заболевших, в Нижнем Тагиле ‒ 4 540, в Первоуральске ‒ 2 631, в Ревде ‒ 2 173, а в Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 030, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Больше всего инфицированных за сутки выявлено в первом по списку городе ‒ 96 человек. Всего в регионе ‒ 228 новых случаев.

Общее число пациентов с COVID-19 на Среднем Урале достигло 75 487. Из них из больниц выписались 68 335 свердловчан. С начала пандемии жертвами вируса стали 2 257 человек.

Добавим, накануне в одном из торговых центров Екатеринбурга прошла выездная вакцинация от COVID-19. Участниками акции стали сотни горожан. Показываем и рассказываем, как это было.