Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
18 февраля 2021, 13:21

За сутки в Свердловской области выявили 218 случаев коронавируса

Люди в масках идут вдоль дороги

Выявлено на 10 случаев меньше, чем сутками ранее. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 218 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 75 705.

Выписались по выздоровлению 68,5 тысячи пациентов, в том числе 229 - за последние сутки. На лечении остаются около 5 тысяч больных COVID-19. 315 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+104), Алапаевска, Арамильского, Артинского, Асбестовского, Белоярского ГО, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского ГО, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского, Тугулымского и Шалинского ГО.

Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии уральцев достигло 2 268.

Накануне стало известно о 228 новых ковид-пациентах.

Читайте также:

Распространение коронавируса в Свердловской области: 67% заболевших выявлено в пяти городах.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.02.2021, 14:27 / Общество
Мэрия Екатеринбурга объявила о реконцепции главной ярмарки города
18.02.2021, 13:33 / Общество
Стало известно ещё об 11 случаях смерти от COVID-19 на Среднем Урале
18.02.2021, 13:28 / Общество
Ещё 13 447 россиян заразились коронавирусом
18.02.2021, 13:27 / Общество
Пьяного дебошира задержали в аэропорту Екатеринбурга
18.02.2021, 13:21 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 218 случаев коронавируса