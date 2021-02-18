За сутки в Свердловской области выявили 218 случаев коронавируса

Выявлено на 10 случаев меньше, чем сутками ранее. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 218 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 75 705.

Выписались по выздоровлению 68,5 тысячи пациентов, в том числе 229 - за последние сутки. На лечении остаются около 5 тысяч больных COVID-19. 315 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+104), Алапаевска, Арамильского, Артинского, Асбестовского, Белоярского ГО, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского ГО, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского, Тугулымского и Шалинского ГО.

Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии уральцев достигло 2 268.

Накануне стало известно о 228 новых ковид-пациентах.

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