Ещё 13 447 россиян заразились коронавирусом

Суточная заболеваемость выросла по сравнению со вчерашним днём. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 13 447 случаев заражения коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 125 598.

Суточная заболеваемость выросла. Накануне стало известно о 12 828 новых ковид-пациентах в России. Больше всего ковид-пациентов за последние 24 часа выявлено в Москве (1 950) и Санкт-Петербурге (1 094). Свердловская область занимает 13-ю строчку с 218 случаями.

Выздоровели 3 млн 661 тысяча россиян, 18,7 тысячи человек были выписаны из больниц за последние сутки. Скончались ещё 480 жителей страны с подтверждённым диагнозом. Всего с начала пандемии ковид унёс жизни почти 82 тысяч граждан.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 107,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 363 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 608 551 человек.