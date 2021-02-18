Роспотребнадзор утвердил СанПиН по профилактике инфекционных болезней на шесть лет

Новый СанПиН, в частности, устанавливает требования к порядку учёта, хранения и транспортировки патогенных биологических агентов. Фото: Павел Ворожцов.

В России утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний. СанПиН будет действовать шесть лет - с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2027 года.

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Настоящие санитарные правила и нормы разработаны с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней среди населения Российской Федерации", - говорится в тексте.

СанПиН устанавливает требования к комплексу мероприятий, направленных на раннее выявление и предупреждение распространения заболеваний, к действиям по обеспечению личной и общественной безопасности, по защите окружающей среды при работе с вирусами, а также к порядку учёта, хранения и транспортировки патогенных биологических агентов. В документе содержится 1092 страницы.

Напомним, Правительство РФ утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных заболеваний до 2035 года. Речь идёт о таких инфекциях, как дифтерия, корь, краснуха, вирусный гепатит В и сезонный грипп.