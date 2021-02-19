Более 1 600 заболевших коронавирусом в 6 свердловских муниципалитетах: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в городах Свердловской области. В Берёзовском число инфицированных перевалило за 1,6 тысячи, в Каменске-Уральском - за 2 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 4,5.
Более 1600 переболевших или болеющих выявлено в 6 свердловских муниципалитетах. Антирейтинг выглядит так:
- Екатеринбург (39 236),
- Нижний Тагил (4 556),
- Первоуральск (2 638),
- Ревда (2 179),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 037),
- Берёзовский (1 604).
Добавим, что к отметки в 1,6 тысячи приближается Верхняя Пышма, где сейчас числится 1 593 инфицированных.
Суточная заболеваемость продолжает снижаться на Среднем урале. Так, за последние сутки выявлено 218 случаев коронавируса и 229 выписавшихся из больниц по выздоровлению. С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 75 705 свердловчанам. Это 1,7% от общего населения региона.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале