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19 февраля 2021, 07:34

Более 1 600 заболевших коронавирусом в 6 свердловских муниципалитетах: данные по городам

Бабушка с палками и в маске идёт по улице

С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 75 705 свердловчанам. Это 1,7% от общего населения региона. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в городах Свердловской области. В Берёзовском число инфицированных перевалило за 1,6 тысячи, в Каменске-Уральском - за 2 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 4,5.

Более 1600 переболевших или болеющих выявлено в 6 свердловских муниципалитетах. Антирейтинг выглядит так:

  • Екатеринбург (39 236),
  • Нижний Тагил (4 556),
  • Первоуральск (2 638),
  • Ревда (2 179),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 037),
  • Берёзовский (1 604).

Добавим, что к отметки в 1,6 тысячи приближается Верхняя Пышма, где сейчас числится 1 593 инфицированных.

Суточная заболеваемость продолжает снижаться на Среднем урале. Так, за последние сутки выявлено 218 случаев коронавируса и 229 выписавшихся из больниц по выздоровлению. С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 75 705 свердловчанам. Это 1,7% от общего населения региона.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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