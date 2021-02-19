Более 1 600 заболевших коронавирусом в 6 свердловских муниципалитетах: данные по городам

С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 75 705 свердловчанам. Это 1,7% от общего населения региона. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в городах Свердловской области. В Берёзовском число инфицированных перевалило за 1,6 тысячи, в Каменске-Уральском - за 2 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 4,5.

Более 1600 переболевших или болеющих выявлено в 6 свердловских муниципалитетах. Антирейтинг выглядит так:

Екатеринбург (39 236),

Нижний Тагил (4 556),

Первоуральск (2 638),

Ревда (2 179),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 037),

Берёзовский (1 604).

Добавим, что к отметки в 1,6 тысячи приближается Верхняя Пышма, где сейчас числится 1 593 инфицированных.

Суточная заболеваемость продолжает снижаться на Среднем урале. Так, за последние сутки выявлено 218 случаев коронавируса и 229 выписавшихся из больниц по выздоровлению. С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 75 705 свердловчанам. Это 1,7% от общего населения региона.