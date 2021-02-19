За сутки в Свердловской области выявили 216 случаев коронавируса

За последние сутки коронавирус подхватили 85 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 216 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 75 921.

За последние 24 часа из больниц было выписано 230 свердловчан, всего – 68 794. На лечении остаются менее 5 тысяч пациентов, в том числе 316 в тяжёлом состоянии и 1 510 средней тяжести.

По данным регионального оперштаба, за сутки диагноз COVID-19 подтверждён у жителей Екатеринбурга (+85), Алапаевска, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Ревды, Режа, Североуральска, Сухого Лога, Сысерти, Талицы и других муниципалитетов.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 281.

Накануне стало известно о 218 новых ковид-пациентах.

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