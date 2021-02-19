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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 февраля 2021, 13:02

В России за сутки выявлено 13 433 новых случая коронавируса

тест на коронавирус

Под меднаблюдением остаются 604 357 россиян. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки в России зарегистрировали 13 433 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 139 031.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев вновь зарегистрировано в Москве – 1 972. Свердловская область находится на 13-й строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 216 человек.

За последние 24 часа умерли 470 пациентов с COVID-19, выздоровели 18 637 человек. За весь период пандемии – 82 396 и 3 679 949 соответственно.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено свыше 108,3 млн лабораторных исследований. За последние 24 часа – 374 тысячи тестов. Под меднаблюдением остаются 604 357 россиян.

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Областная газета Свердловской области

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