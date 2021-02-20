За сутки в Свердловской области выявили 219 случаев коронавируса

До этого суточная заболеваемость в регионе снижалась 15 дней подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 219 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 76 тысяч.

Выписались по выздоровлению около 69 тысяч пациентов, в том числе 232 - за последние сутки. На лечении остаются не более 5 тысяч больных COVID-19. 307 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+79) Арамильского, Артинского, Ачитского, Белоярского и Бисертского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, посёлка Уральский, Талицкого и Тугулымского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 76 140", - сообщили в свердловском оперштабе по борьбе с инфекцией.

Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 292.

Накануне стало известно о 216 новых ковид-пациентах.

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